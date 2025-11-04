x
Израиль

Баарав-Миара намерена проигнорировать заседание в Кнессете по вопросу о военной прокуратуре

Юрсоветник правительства
военная прокуратура
время публикации: 04 ноября 2025 г., 16:50 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 16:57
Баарав-Миара намерена проигнорировать заседание в Кнессете по вопросу о военной прокуратуре
Alex Kolomoisky/POOL

5 ноября комиссия Кнессета по законодательству проведет специальное заседание по поводу скандала в военной прокуратуре.

Помимо прочих на заседание приглашена юридический советник правительства Гали Баарав-Миара.

Глава комиссии депутат Симха Ротман мотивировал вызов тем, что Кнессет имеет право приглашать представителей структур исполнительной власти для получения отчета о деятельности вверенных им ведомств.

Заседание должно было состояться 2 ноября, однако Ротман принял решение перенести заседание.

Сообщается, что Гали Баарав-Миара изначально не предполагала являться на заседание комиссии. "Речь идет об открытом расследовании, и правоохранительные органы не сообщают информацию в таких случаях", – заявляют в окружении юридического советника правительства.

