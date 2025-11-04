Шестой отчет госконтролера о войне "Железные мечи": социоэкономика и готовность к ЧС

Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал 4 ноября шестой отчет, посвященный гражданским вопросам, связанным с провалами в деятельности правительства и ЦАХАЛа в период, предшествовавший 7 октября 2023 года, а также после этих событий. Данный отчет посвящен одному из системных сбоев в работе политического и гражданского руководства: функционированию социально-экономического кабинета, экономической готовности к чрезвычайным ситуациям и управлению бюджетами военного периода.

Работа социально-экономического кабинета

После начала войны "Железные мечи" правительство расширило полномочия социально-экономического кабинета, поручив ему все гражданские аспекты ведения войны: образование, здравоохранение, соцзащита, экономическую поддержку предприятий, координацию помощи сотням тысяч эвакуированных. Еще до начала войны деятельность кабинета значительно ослабла: за двадцать лет среднегодовое количество его решений сократилось почти на 90% (с около 52 до 5 в год), все чаще решения принимались без обсуждений, участие министров в заседаниях было частичным, а важнейшие стратегические темы такие как производительность труда, старение населения, кредитный рейтинг страны, рост стоимости жизни и готовность к чрезвычайным ситуациям – рассматривались поверхностно или вовсе не приводили к конкретным решениям.

Во время войны работа кабинета была эпизодической и с середины декабря 2023 года фактически прекратилась на год. Принято лишь четыре связанных с войной (в т.ч. о создании "Управление восстановления" – "Минхелет Ткума" и льготах по арноне для эвакуированных). Кроме того, многие вопросы, входившие в сферу ответственности кабинета, так и не были рассмотрены им и остались без должной координации: поддержка бизнесов и работников, системное информирование населения, дефицит рабочей силы (особенно в строительстве и сельском хозяйстве), комплексные решения для общин северных населенных пунктов. Попытка создать гражданский оперативный штаб при Минфине провалилась: он проработал около 2,5 месяца и был закрыт; при этом в конце 2023 года на гражданские нужды войны было выделено 8,9 млрд шек., но ряд критически важных задач долго не решался.

Государственный контролер Матаниягу Энгельман отметил: "Председатели социально-экономического кабинета, министры финансов в 36 и 37 правительствах и премьер-министр не подготовили кабинет к работе в чрезвычайных условиях, несмотря на рекомендации. Во время войны министр финансов, наделенный полномочиями возглавлять кабинет и определять его повестку, не реализовал их. После того как с декабря 2023 года кабинет прекратил заседать, премьер-министр должен был вмешаться, чтобы обеспечить полноценную работу гражданского управления в период войны, но этого не произошло. Бездействие кабинета выразилось, в частности, в отсутствии своевременного комплексного решения проблем жителей северных районов".

Рекомендации госконтролера: главе правительству и министру финансов восстановить регулярную работу кабинета как ведущего межведомственного форума, учредить постоянный штаб, отвечающий за сбор данных, подготовку выводов и координацию действий правительства; определить орган, ответственный за координацию социально-экономической политики в мирное и военное время, и вернуть кабинету роль центра принятия стратегических решений, включая готовность к чрезвычайным ситуациям.

Готовность к ЧС и управление военным бюджетом

С начала войны "Железные мечи" экономические потери Израиля стремительно росли. По данным Минфина на ноябрь 2024 года, прямые военные расходы с 7 октября 2023 года составили около 112,8 млрд шекелей, а по оценке Банка Израиля, совокупная стоимость войны в 2023-2025 годах достигнет примерно 250 млрд шекелей. Из Фонда компенсаций пострадавшим было выплачено около 17,7 млрд шекелей. Прямые оборонные расходы за 2023-2024 годы оцениваются в 95 млрд шекелей, из которых 37 млрд (около 22% оборонного бюджета) в 2024 году пошли на выплаты резервистам и социальные льготы.

Макроэкономические показатели также ухудшились: рост ВВП снизился с 2,0% в 2023 году до 0,9% в 2024-м, при прогнозе 3,8% на 2025 год. Дефицит бюджета вырос с 4% до 6,8%, а соотношение госдолга к ВВП – с 61,4% до 69%. Инфляция при этом немного замедлилась – с 3,3% до 3,2%. Совокупное падение ВВП за 2023-2024 годы оценивается примерно в 90 млрд шекелей, а в 2025 году ожидаются дополнительные потери в размере 65-75 млрд шекелей (в ценах 2024 года).

Готовность к ЧС оказалась недостаточной. Правительственные и ведомственные сценарии исходили из предположения, что война продлится не более месяца, однако в действительности конфликт растянулся почти на два года. В Минфине не было отдельной экстренной бюджетной "подушки" и отработанных процедур быстрого финансирования. Координационный штаб был развернут лишь частично и не смог полноценно выполнять свои функции. Социально-экономический кабинет до войны не занимался экстренной экономической повесткой; не была создана правительственная комиссия по социально-экономической стратегии.

Формирование "военных бюджетов" затянулось. Дополнительный бюджет на 2023 г. утвердили 14.12.2023 (через 68 дней после 7.10) – без действующего механизма оперативной реализации средств. В 2024 г. расходные рамки повышали еще дважды (сентябрь и декабрь); Отсутствие реально доступных резервов, споры внутри Минфина и опора на коалиционные средства тормозили процесс. В результате международные рейтинговые агентства неоднократно понижали кредитный рейтинг и прогноз финансовой устойчивости государства.

Госконтролер рекомендует законодательно и оперативно закрепить механизмы немедленного финансирования в ЧС (с четкими правилами контроля), регулярно проводить учения, создать постоянную аналитико-координационную структуру (штаб), обеспечивающую непрерывный сбор данных, анализ ситуации и подготовку решений, улучшить межведомственную координацию и прозрачный учет. Минфину совместно с Банком Израиля и Нацсоветом по экономике следует проводить периодические обзоры мер по укреплению фискальной устойчивости и стимулированию роста, чтобы государство могло быстро и скоординировано реагировать на экономические вызовы в чрезвычайных обстоятельствах.

Госконтролер Матаниягу Энгельман: "В начале войны в государственном бюджете не было никаких средств, которые можно было бы использовать немедленно, что потребовало срочного поиска источников финансирования. Министру финансов следует проводить регулярный анализ с участием всех профессиональных структур, как внутри министерства, так и за его пределами, для определения необходимых мер по укреплению экономической устойчивости государства, включая шаги, стимулирующие рост, которые улучшат фискальное положение страны и повысят ее способность выполнять долговые обязательства".