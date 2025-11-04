ЦАХАЛ сообщает о ликвидации боевика, угрожавшего израильским силам в секторе Газы
время публикации: 04 ноября 2025 г., 13:41 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 13:41
Некоторое время назад израильские военнослужащие заметили боевика, который пересек так называемую "желтую линию" и приблизился к действующим на севере сектора Газы силам ЦАХАЛа.
Поскольку боевик представлял собой непосредственную опасность, он был уничтожен с привлечением ВВС.
В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что израильские силы, размещенные в секторе Газы в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, продолжат уничтожать любую непосредственную угрозу.