04 ноября 2025
04 ноября 2025
Израиль

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации боевика, угрожавшего израильским силам в секторе Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 04 ноября 2025 г., 13:41 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 13:41
Chaim Goldberg/FLASH90

Некоторое время назад израильские военнослужащие заметили боевика, который пересек так называемую "желтую линию" и приблизился к действующим на севере сектора Газы силам ЦАХАЛа.

Поскольку боевик представлял собой непосредственную опасность, он был уничтожен с привлечением ВВС.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что израильские силы, размещенные в секторе Газы в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, продолжат уничтожать любую непосредственную угрозу.

