04 ноября 2025
14:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
04 ноября 2025
04 ноября 2025
последняя новость: 14:37
04 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Руководство 12 канала ИТВ выделило персональную охрану журналисту Гаю Пелегу

Скандалы
время публикации: 04 ноября 2025 г., 13:12 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 13:12
Руководство 12 канала ИТВ выделило персональную охрану журналисту Гаю Пелегу
Chaim Goldberg/Flash90

В связи с многочисленными угрозами в адрес тележурналиста Гая Пелега, который около года назад опубликовал "слитое" из военной прокуратуры видео о якобы имевшем место жестоком нападении на заключенного террориста в "Сде-Тейман", руководство 12 канала ИТВ приняло решение обеспечить журналиста персональной охраной.

Как сообщает "Маарив", речь идет не о первом случае в истории канала: около четырех лет назад в связи с угрозами 12 канал выделил персональную охрану Дане Вайс.

Израиль
