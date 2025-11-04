Руководство 12 канала ИТВ выделило персональную охрану журналисту Гаю Пелегу

В связи с многочисленными угрозами в адрес тележурналиста Гая Пелега, который около года назад опубликовал "слитое" из военной прокуратуры видео о якобы имевшем место жестоком нападении на заключенного террориста в "Сде-Тейман", руководство 12 канала ИТВ приняло решение обеспечить журналиста персональной охраной.

Как сообщает "Маарив", речь идет не о первом случае в истории канала: около четырех лет назад в связи с угрозами 12 канал выделил персональную охрану Дане Вайс.