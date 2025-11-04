Внимание, розыск: пропал 66-летний Хаим Грах из Рош а-Аина

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего, жизни и здоровью которого грозит опасность. Пропал 66-летний Хаим Грах из Рош а-Аина, в последний раз его видели в начале октября в Рош а-Аине, и с тех пор от него не было вестей.

Сотрудники полиции Рош а-Аина ведут масштабные розыски пропавшего, используя различные технологические решения, проверку в больницах и других медицинских учреждениях, распространение портрета пропавшего и другие меры.

Приметы пропавшего: рост 173 см, худощавого телосложения, седые волосы, темные глаза. Всех, кому что-либо известно, что может помочь установить местонахождение пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Рош а-Аина по телефону 03-9004444.