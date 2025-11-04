К поиску телефона Томер-Йерушалми присоединились водолазы и волонтеры ЗАКА

По просьбе правоохранительных органов подразделение водолазов организации по поиску и сбору останков жертв терактов и катастроф ЗАКА вместе с волонтерами организации присоединились к поиску мобильного телефона бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми, предположительно, "упавшего" в море.

Как сообщает "Сругим", значительные силы организации ЗАКА прибыли на пляж а-Цук для проведения поисков. Они ищут аппарат как на берегу, так и на дне моря в воде.

Накануне 12 канал ИТВ опубликовал выдержки из протокола первого допроса Ифат Томер-Йерушалми, проведенного сразу после ее обнаружения (напомним, предварительно была версия о самоубийстве главного военного прокурора, у нее дома была обнаружена "прощальная записка", а на берегу – автомобиль Томер-Йерушалми).

На вопрос полицейского, куда она исчезла на три часа, ведь вся страна ее разыскивает, а ее семья в отчаянии, Томер-Йерушалми ответила: "Я была в замешательстве, не понимала, что происходит". На вопрос, как она связалась с мужем, генерал-майор ответила, что некий человек, случайный встречный, дал ей свой телефон, но даже описать этого человека она не смогла.

Когда полицейские спросили, где находится ее телефон, Ифат Томер-Йерушалми ответила: "Понятия не имею, может, он упал в море. Я правда не помню". На вопрос, выбросила ли она его в море сама, Томер-Йерушалми ответила: "Я не помню".