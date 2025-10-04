Премьер-министр провел экстренное совещание без Смотрича и Бен-Гвира
время публикации: 04 октября 2025 г., 11:57 | последнее обновление: 04 октября 2025 г., 12:02
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел в ночь на субботу, 4 октября, экстренное совещание с участием глав оборонного ведомства, министра обороны Исраэля Каца и министра стратегического планирования Рона Дермера. Совещание было проведено после получения ответа ХАМАСа.
Министры Бецалель СМОТРИЧ и Итамар Бен-Гвир не были приглашены на совещание.