Премьер-министр провел экстренное совещание без Смотрича и Бен-Гвира

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел в ночь на субботу, 4 октября, экстренное совещание с участием глав оборонного ведомства, министра обороны Исраэля Каца и министра стратегического планирования Рона Дермера. Совещание было проведено после получения ответа ХАМАСа.

Министры Бецалель СМОТРИЧ и Итамар Бен-Гвир не были приглашены на совещание.