04 октября 2025
Израиль

Премьер-министр провел экстренное совещание без Смотрича и Бен-Гвира

Биньямин Нетаниягу
Правительство
время публикации: 04 октября 2025 г., 11:57 | последнее обновление: 04 октября 2025 г., 12:02

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел в ночь на субботу, 4 октября, экстренное совещание с участием глав оборонного ведомства, министра обороны Исраэля Каца и министра стратегического планирования Рона Дермера. Совещание было проведено после получения ответа ХАМАСа.

Министры Бецалель СМОТРИЧ и Итамар Бен-Гвир не были приглашены на совещание.

