Офис Нетаниягу после ответа ХАМАСа: Израиль приступает к реализации плана Трампа

В ночь на 4 октября канцелярия главы правительства Израиля опубликовала следующее заявление: "В свете ответа ХАМАСа, Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по незамедлительному освобождению всех заложников".

"Продолжим работать в полном сотрудничестве с президентом и его администрацией, чтобы закончить войну в соответствии с принципами, установленными Израилем, которые соответствуют видению президента Трампа", – сказано в этом заявлении.

По приказу премьер-министра Биньямина Нетаниягу боевые действия в секторе Газы были остановлены в ночь на субботу, 4 октября. Наступательные операции против ХАМАСа не проводятся. Как и в период реализации соглашения о прекращении огня в ноябре 2023 года и январе 2025 года, ЦАХАЛ занимается только самообороной до получения дальнейших приказов.

Ответ ХАМАСа на ультиматум Трампа

Вечером 3 октября ХАМАС передал свой ответ на "план Трампа" посредникам. В заявлении руководства ХАМАСа, опубликованном палестинскими СМИ, говорится: "Мы объявляем о своем согласии на освобождение всех пленных, живых и мертвых, в соответствии с формулой обмена, содержащейся в предложении президента Трампа, при условии предоставления необходимых условий для процесса обмена. Мы готовы немедленно вступить в переговоры через посредников для обсуждения деталей этого процесса".

Кроме того, в заявлении сказано: "Мы вновь подтверждаем наше согласие передать управление сектором Газы палестинскому органу, состоящему из независимых специалистов (правительство технократов), основанному на палестинском национальном консенсусе и опирающемуся на арабскую и исламскую поддержку".

Согласно ответу ХАМАСа, остальные пункты "плана Трампа" он намерен обсуждать "в ходе переговоров": "Что касается других вопросов, содержащихся в предложении президента Трампа и касающихся будущего сектора Газы и исконных прав палестинского народа, то они связаны с единой национальной позицией и основаны на соответствующих международных законах и резолюциях. Эти вопросы будут обсуждаться в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры, частью которой будет движение ХАМАС, готовое взять на себя за это полную ответственность".

Ультиматум Трампа

Президент США Дональд Трамп 3 октября заявил, что ХАМАС должен до вечера воскресенья (5 октября) принять его план урегулирования в секторе Газы. Глава Белого дома добавил, что если этого не произойдет, боевики ХАМАС будут уничтожены.

"Соглашение с ХАМАСом должно быть достигнуто до 18:00 вечера воскресенья по времени Вашингтона. Под ним подписались все страны. Если этот последний шанс подписать соглашение не будет реализован, на ХАМАС обрушится такой кромешный ад, которого никто никогда раньше не видел. Мир на Ближнем Востоке будет так или иначе установлен", – написал Трамп в своем посте, опубликованном в сети Truth Social.

"В качестве возмездия за нападение 7 октября более 25000 "солдат" ХАМАСа уже убиты. Большинство оставшихся окружены и заблокированы, им остается просто ждать, когда я дам команду "огонь"…. Однако ХАМАСу будет дан последний шанс. Великие, могущественные и очень богатые государства Ближнего Востока и окружающих регионов, вместе с Соединенными Штатами Америки, договорились – и Израиль подписался под этим – о мире на Ближнем Востоке впервые за 3000 лет", – заявил Трамп.

План Трампа

29 сентября Белый дом опубликовал предложенный американской администрацией план урегулирования в секторе Газы. Документ, состоящий из 20 пунктов, предусматривает немедленное прекращение военных действий. Так называемый "план Трампа".

Как отмечается, план предлагает поэтапное рамочное соглашение, призванное обеспечить безопасность Израиля, восстановление сектора и создание долгосрочных механизмов управления и обеспечение безопасности в Газе, которая должна стать свободной от террора зоной, которая более не представляет угрозы для своих соседей.

В случае согласия Израиля и ХАМАСа на это предложение, война прекратится немедленно, ЦАХАЛ отступит на согласованную линию. В течение 72 часов должны быть возвращены все израильские заложники – как живые, так и мертвые.

После возвращения заложников Израиль освободит 250 палестинских заключенных, осужденных на пожизненный срок и еще 1700 жителей Газы, арестованных после 7 октября 2023 года, включая всех женщин и детей, задержанных в этот период. За каждого мертвого заложника будут возвращены тела 15 скончавшихся жителей Газы.

В случае принятия условий соглашения, начнутся полномасштабные поставки в Газу гуманитарной помощи, восстановление инфраструктуры (водоснабжения, канализации, электричества), больниц и пекарен. В Газу будет пропущена тяжелая техника, необходимая для расчистки развалин и дорог.

Распространение гуманитарной помощи будет вестись ООН и ее агентствами, а также Красным крестом и другими международными организациями, без участия Израиля или ХАМАСа. Возобновит работу КПП "Рафах".

Газой будет управлять временная переходная администрация, в которую войдут технократы – как палестинцы, так и международные эксперты. Она будет действовать под наблюдением специально создаваемой "Мирной комиссии", которую возглавит лично президент США Дональд Трамп. Она останется у власти, пока не будет проведена реформа Палестинской администрации.

Согласно предложению, эксперты, причастные к созданию процветающих современных городов Ближнего Востока – экономического чуда региона, представят план развития сектора. Будет обеспечено привлечение инвесторов. Эти инвестиции приведут к созданию рабочих мест, вернув надежду жителям Газы.

Подчеркивается, что принудительного изгнания населения из Газы не будет, однако те, кто решит покинуть сектор, смогут это сделать с возможностью впоследствии вернуться.

ХАМАС и другие группировки не будут играть никакой роли в управлении Газой. Вся военная и террористическая инфраструктура, включая туннели и оружейные мастерские, должна быть уничтожена без возможности восстановления. Демилитаризация Газы будет происходить под контролем независимых наблюдателей. Новая Газа сосредоточится на создании процветающей экономики и мирном сосуществовании с соседями.

Региональные партнеры США предоставят гарантии, что ХАМАС и другие группировки выполнят взятые на себя обязательства и что новая Газа не будет представлять угрозы. США, их арабские и международные партнеры создадут временные Международные силы стабилизации, которые будут немедленно направлены в сектор.

Эти силы, при помощи Египта и Иордании, займутся подготовкой палестинской полиции в Газе, которая со временем возьмет на себя обеспечение внутренней безопасности в секторе. Они, совместно с Египтом и Израилем, а также этой палестинской полицией, будут обеспечивать безопасность границ. Отмечается, что необходимо предотвратить доступ вооружений в Газу, обеспечив при этом быстрые и безопасные поставки гуманитарной помощи.

Израиль обязуется не оккупировать и не аннексировать Газу. По мере того, как Международные силы будут обеспечивать контроль и стабильность, ЦАХАЛ начнет поэтапное отступление, передавая территории этим силам, в соответствии с условиями соглашения, которое Израиль заключит с переходной администрацией Газы и вплоть до полного выхода из Газы – за исключением периметра безопасности, над которым контроль будет сохранен, пока не будет полностью устранена возможность новой вспышки террора.

Если ХАМАС отвергнет предложение, все вышесказанное будет происходить на свободных от террора территориях, передаваемых Израилем под контроль международных сил

Будет начат межконфессиональный диалог, основанный на ценностях толерантности и мирного сосуществования, чтобы попытаться изменить образ мыслей палестинцев и израильтян, подчеркивая преимущества, которые несет мир.

После проведения настоящих реформ в ПА могут возникнуть условия для палестинского самоопределения и государственности, что США признают национальными чаяниями палестинского народа.

США обеспечат диалог между Израилем и палестинцами с тем, чтобы достичь согласия в политическом видении, обеспечивающем мирное сосуществование и процветание.