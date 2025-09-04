Двойное убийство на севере: найдена машина с телами двух молодых людей

Двое мужчин в возрасте около 20 лет были обнаружены в автомобиле под трассой №2 на шоссе 7011 неподалеку от кибуца Нахшолим.

Мужчины были без признаков жизни, на телах колото-резаные раны. Прибывшие на место происшествия медики констатировали их смерть.

Полиция ведет расследование обстоятельств инцидента, имена погибших в настоящий момент не сообщаются. По предварительным данным, речь идет о криминальном случае.