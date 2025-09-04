Опрос 12 канала: "Ликуд" получает 24 мандата, партия Беннета снизилась до 19
Согласно опросу общественного мнения, проведенному 12 каналом ИТВ, если бы выборы состоялись сегодня, партия "Ликуд" получила бы 24 депутатских мандата. Партия Нафтали Беннета на втором месте с 19 мандатами.
Партия под управлением Гади Айзенкота получила бы 12 мандатов, "Демократы" смогли бы провести в Кнессет 11 депутатов, "Наш дом Израиль" тоже получила бы 11 мандатов.
Партия ШАС получила бы восемь мест в парламенте, далее идут "Еш Атид", "Яадут а-Тора" и "Оцма Иегудит" с равным количеством голосов, достаточных на семь мандатов каждой.
ХАДАШ-Таал получила бы пять мандатов, РААМ также пять, и партия "Ционут а-Датит" получила бы четыре мандата.
Партия "Кахоль Лаван" не прошла бы электоральный барьер. Блок оппозиции составил бы 60 мандатов, блок коалиции получил бы 50 мандатов, и еще 10 мандатов взяли бы арабские партии.