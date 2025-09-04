x
04 сентября 2025
|
последняя новость: 21:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 сентября 2025
|
04 сентября 2025
|
последняя новость: 21:42
04 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Опрос 12 канала: "Ликуд" получает 24 мандата, партия Беннета снизилась до 19

Опрос
время публикации: 04 сентября 2025 г., 21:17 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 21:19
Опрос 12 канала: "Ликуд" получает 24 мандата, партия Беннета снизилась до 19
Flash90

Согласно опросу общественного мнения, проведенному 12 каналом ИТВ, если бы выборы состоялись сегодня, партия "Ликуд" получила бы 24 депутатских мандата. Партия Нафтали Беннета на втором месте с 19 мандатами.

Партия под управлением Гади Айзенкота получила бы 12 мандатов, "Демократы" смогли бы провести в Кнессет 11 депутатов, "Наш дом Израиль" тоже получила бы 11 мандатов.

Партия ШАС получила бы восемь мест в парламенте, далее идут "Еш Атид", "Яадут а-Тора" и "Оцма Иегудит" с равным количеством голосов, достаточных на семь мандатов каждой.

ХАДАШ-Таал получила бы пять мандатов, РААМ также пять, и партия "Ционут а-Датит" получила бы четыре мандата.

Партия "Кахоль Лаван" не прошла бы электоральный барьер. Блок оппозиции составил бы 60 мандатов, блок коалиции получил бы 50 мандатов, и еще 10 мандатов взяли бы арабские партии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 сентября 2025

Опрос "Решет-13": если Йоси Коэн будет участвовать в выборах, его мандаты решат судьбу правительства
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 19 августа 2025

"Сругим": Готлиб популярна среди активистов "Ликуда", а министры теряют поддержку
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 августа 2025

Опрос KANTAR: партия "Ликуд" по-прежнему остается крупнейшей фракцией Кнессета