Израиль

Под завалами обрушившегося дома в Хайфе могут находиться люди. Видео места падения ракеты, снятое с дрона

время публикации: 05 апреля 2026 г., 19:32 | последнее обновление: 05 апреля 2026 г., 21:54
Под завалами обрушившегося дома в Хайфе могут находиться люди
После ракетного удара по Хайфе трое жителей разрушенного дома не выходят на связь. Спасатели опасаются, что они могут быть под завалами.

По данным полиции, не удается установить местонахождение пожилых супругов и их сына. Также существуют опасения, что в квартире находился иностранный рабочий, ухаживавший за пожилыми людьми.

Работу спасательных служб осложняет то, что ракета разрушила нижний этаж здания, расположенного на горном склоне, – добраться до пострадавшей части затруднительно. Кроме того, пожарные, спасатели и парамедики вынуждены действовать с особой осторожностью из-за угрозы обрушения всего здания.

Видео, снятое пресс-службой "Маген Давид Адом" с помощью дрона

В Хайфе ракетой поврежден семиэтажный дом, есть раненые