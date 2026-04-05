ЦАХАЛ атаковал автозаправки и штабы "Хизбаллы" в Бейруте

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по двум автозаправочным станциям компании "Аль-Амана" в Бейруте, контролируемым "Хизбаллой".

По данным ЦАХАЛа, станции использовались для заправки грузовиков, перевозящих оружие и боевиков, и приносили организации миллионы долларов дохода. С начала операции "Рычание льва" израильские военные атаковали более 15 заправочных станций этой сети.

Кроме того, ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по штабам "Хизбаллы" в Бейруте, из которых планировались террористические операции против израильских военных и мирных граждан.