05 апреля 2026
последняя новость: 23:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ЦАХАЛ атаковал автозаправки и штабы "Хизбаллы" в Бейруте

время публикации: 05 апреля 2026 г., 20:19 | последнее обновление: 05 апреля 2026 г., 20:19
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по двум автозаправочным станциям компании "Аль-Амана" в Бейруте, контролируемым "Хизбаллой".

По данным ЦАХАЛа, станции использовались для заправки грузовиков, перевозящих оружие и боевиков, и приносили организации миллионы долларов дохода. С начала операции "Рычание льва" израильские военные атаковали более 15 заправочных станций этой сети.

Кроме того, ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по штабам "Хизбаллы" в Бейруте, из которых планировались террористические операции против израильских военных и мирных граждан.

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 апреля 2026

