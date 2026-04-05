Министр юстиции призвал правительство игнорировать решение БАГАЦа о праве на проведение протестов

Министр юстиции Ярив Левин призвал кабинет министров дать полиции указание действовать вопреки решению Верховного суда (БАГАЦ) о проведении акций протеста. Об этом пишет издание "Гаарец".

"Решение было принято в прямом противоречии с профессиональной позицией Службы тыла", – написал Левин, назвав постановление суда "безответственным" и потребовав, чтобы полиция и все соответствующие органы руководствовались инструкциями командования тылом, а не судебным решением.

В своем письме Левин заявил, что в прошлом были прецеденты, когда решения БАГАЦа приводили к гибели людей. В качестве примера он приводит трагедию на горе Мерон, которая в 2021 году унесла жизни 45 человек. Хотя государственная следственная комиссия возложила ответственность за случившееся на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Амира Охану, занимавшего в то время пост министра национальной безопасности, и Яакова Авитана, занимавшего пост министра по делам религий, Левин пишет, что "Высший суд справедливости многие годы препятствовал выполнению решения правительства об отчуждении земли, целью которого было обеспечение безопасности в этом месте".

Днем ранее БАГАЦ обязал государство разрешить участие не менее 600 демонстрантов в протестной акции на площади Габима в Тель-Авиве, констатировав, что полиция применяет ограничения Службы тыла избирательно – только против антиправительственных протестов, но не против других массовых мероприятий. Несмотря на решение суда, полиция разогнала демонстрацию, в которой участвовали около тысячи человек, задержав 17 протестующих. Принципиальное слушание о допустимых масштабах демонстраций в условиях военного положения назначено на ближайший четверг.