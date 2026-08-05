"Иберия" сыграла вничью в Северной Ирландии. Результаты матчей Лиги Европы

Состоялись первые матчи третьего отборочного тура Лиги Европы. "Иберия 1999" сыграла вничью 0:0 с "Ларне".

Ларне (Северная Ирландия) – Иберия 1999 (Тбилиси, Грузия) 0:0

Хозяева владели заметным преимуществом, но забить не сумели.

Шемрок Роверс (Дублин, Ирландия) – Эгнатия (Рогозине, Албания) 3:1

На 29-й минуте Грэм Берк реализовал пенальти 1:0.

На 41-й минуте бывший защитник молодежной команды "Барселоны" Гиллем Хайме не реализовал пенальти. На той же минуте Аарон Грин забил гол в свои ворота 1:1.

Во втором тайме забили Роберто Лопес (участник чемпионата мира в составе сборной Кабо Верде) и Аарон Грин. Две результативные передачи сделал бывший полузащитник АПОЭЛа Джек Бирн.