"Иберия" сыграла вничью в Северной Ирландии. Результаты матчей Лиги Европы
время публикации: 05 августа 2026 г., 09:27 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 10:00
"Иберия" сыграла вничью в Северной Ирландии. Результаты матчей Лиги Европы
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Состоялись первые матчи третьего отборочного тура Лиги Европы. "Иберия 1999" сыграла вничью 0:0 с "Ларне".
Ларне (Северная Ирландия) – Иберия 1999 (Тбилиси, Грузия) 0:0
Хозяева владели заметным преимуществом, но забить не сумели.
Шемрок Роверс (Дублин, Ирландия) – Эгнатия (Рогозине, Албания) 3:1
На 29-й минуте Грэм Берк реализовал пенальти 1:0.
На 41-й минуте бывший защитник молодежной команды "Барселоны" Гиллем Хайме не реализовал пенальти. На той же минуте Аарон Грин забил гол в свои ворота 1:1.
Во втором тайме забили Роберто Лопес (участник чемпионата мира в составе сборной Кабо Верде) и Аарон Грин. Две результативные передачи сделал бывший полузащитник АПОЭЛа Джек Бирн.
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