Заместитель мэра в центре Израиля задержан по подозрению в сексуальных преступлениях

Утром в среду, 5 августа, сотрудники полиции задержали действующего заместителя мэра одного из городов центра страны по подозрению в сексуальных преступлениях, начатому по жалобе сотрудницы муниципалитета, сообщает Walla.

Как отмечается, проверка началась как скрытое расследование, а сегодня перешла в открытый этап, после чего подозреваемого доставили на допрос в окружное подразделение по борьбе с мошенничеством.

Позднее в течение дня полиция намерена ходатайствовать в мировом суде в Ришон ле-Ционе о продлении задержания в рамках следственных действий, а также просить суд разрешить публикацию имени подозреваемого для возможного выявления дополнительных потерпевших.