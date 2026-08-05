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Израиль

Заместитель мэра в центре Израиля задержан по подозрению в сексуальных преступлениях

Полиция
Расследование
время публикации: 05 августа 2026 г., 11:46 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 11:49
Заместитель мэра в центре Израиля задержан по подозрению в сексуальных преступлениях
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Заместитель мэра в центре Израиля задержан по подозрению в сексуальных преступлениях
Пресс-служба полиции Израиля

Утром в среду, 5 августа, сотрудники полиции задержали действующего заместителя мэра одного из городов центра страны по подозрению в сексуальных преступлениях, начатому по жалобе сотрудницы муниципалитета, сообщает Walla.

Как отмечается, проверка началась как скрытое расследование, а сегодня перешла в открытый этап, после чего подозреваемого доставили на допрос в окружное подразделение по борьбе с мошенничеством.

Позднее в течение дня полиция намерена ходатайствовать в мировом суде в Ришон ле-Ционе о продлении задержания в рамках следственных действий, а также просить суд разрешить публикацию имени подозреваемого для возможного выявления дополнительных потерпевших.

Израиль
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