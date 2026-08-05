Более тысячи израильтян пришли на открытие магазина Xiaomi из-за скидок, но магазин не открылся

Более тысячи человек собрались у нового магазина Xiaomi в торговом центре "Захав" в Ришон ле-Ционе, рассчитывая на обещанные скидки по случаю открытия, сообщает сайт "Мако".

Компания Hamilton, официальный импортер Xiaomi в Израиле, обещала в первый день продавать наушники, спортивные браслеты и батареи по 10 шекелей, а более дорогую технику – со скидками до 55%.

Многие израильтяне пришли в торговый центр еще утром с едой и напитками, некоторым пришлось для этого взять выходной на работе.

Сайт "Мако" пишет, что ровно в 16:00 (на это время было назначено торжественное открытие нового магазина) в магазине выключили свет, и он так и не открылся. Никто из работников не вышел к покупателям, чтобы объяснить, что происходит.