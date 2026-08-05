Юниорский чемпионат Европы по гандболу. Результаты израильтян
время публикации: 05 августа 2026 г., 17:55 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 17:55
Юниорский чемпионат Европы по гандболу. Результаты израильтян
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В Белграде проходит юниорский чемпионат Европы по гандболу (спортсмены до 18 лет).
В группе С сборная Израиля заняла последнее место.
Израильтяне проиграли хорватам 29:33 и португальцам 22:30, сыграли вничью с чехами 30:30,
В промежуточном раунде сборная Израиля заняла первое место в группе II и сыграет в мини-турнире за 9-16-е места.
Израильтяне победили швейцарцев 44:38 и черногорцев 31:27.
В четвертьфинале турнира за 9-16-е места наша команда завтра сыграет с поляками.
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