Юниорский чемпионат Европы по гандболу. Результаты израильтян

В Белграде проходит юниорский чемпионат Европы по гандболу (спортсмены до 18 лет).

В группе С сборная Израиля заняла последнее место.

Израильтяне проиграли хорватам 29:33 и португальцам 22:30, сыграли вничью с чехами 30:30,

В промежуточном раунде сборная Израиля заняла первое место в группе II и сыграет в мини-турнире за 9-16-е места.

Израильтяне победили швейцарцев 44:38 и черногорцев 31:27.

В четвертьфинале турнира за 9-16-е места наша команда завтра сыграет с поляками.