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Мир

В Подмосковье произошел пожар на территории головного НИИ российской космической отрасли

Россия
Пожары
Космос
время публикации: 05 августа 2026 г., 17:23 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 17:51
В Подмосковье произошел пожар на территории головного НИИ российской космической отрасли
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В Подмосковье произошел пожар на территории головного НИИ российской космической отрасли
Joel Kowsky/NASA via AP

В подмосковном городе Королев произошел пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения – головном научном заведении корпорации "Роскосмос".

"На территории ЦНИИмаш произошло возгорание. Предварительно, пожар носит техногенный характер. В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет", – сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

В "Роскосмосе" заявили, что пожар не создал угрозы функционированию российского Центра управления полетами, а управление полетом российского сегмента Международной космической станции находится под контролем.

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