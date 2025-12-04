В Газе убит лидер "Народных сил" Ясир Абу Шабаб, сотрудничавший с Израилем

В четверг, 4 декабря, израильские СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что в Газе был убит лидер "Народных сил", контролирующих восточный Рафиах, Ясир Абу Шабаб.

По оценке израильских спецслужб, Абу Шабаб был убит не ХАМАСом, а в результате внутреннего конфликта.

Информация уточняется.

Ясир Абу Шабаб заявил о себе в июне 2025 года, сообщив, что контролирует восточный Рафиах на юге сектора Газы и собирается превратить его в "зону без ХАМАСа". В июле редакции Newsru.co.il удалось добиться интервью с Абу Шабабом (беседовала Марианна Беленькая).

Первая информация о нем появилась осенью 2024 года в арабских СМИ в контексте разграбления гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газы. Некоторые издания называли "Народные силы" преступной группировкой, Абу Шабаба обвиняли в контрабандистской деятельности и связях с террористической группировкой "Исламское государство". Сам он это отрицал.

В интервью Абу Шабаба для Newsru.co.il говорилось, что у "Народных сил" есть полная координация с израильской армией в вопросах безопасности и гражданских вопросах при посредничестве Махмуда аль-Хабаша, при этом подчеркивалось, что тот не выступает от имени ПА. Абу Шабаб заявлял о стремлении "Народных сил" установить контроль над всем сектором Газы.

О себе он рассказывал так: "Я палестинец из Газы, родился в Рафахе 27 февраля 1990 года. Женат, имею семерых детей и принадлежу к самому крупному бедуинскому племени в Палестине – Тарабин. Я основал "Народные силы" во время войны, после рокового нападения 7 октября, чтобы противостоять хаосу и терроризму ХАМАСа. Я работал в строительном секторе с ранней юности и до теракта 7 октября... До войны я провел в Арабской Республике Египет год и восемь месяцев и вернулся примерно за два месяца до ее начала. Во время войны я переходил из одного района для перемещенных лиц в другой... Мы первыми разоблачили хищение гуманитарной помощи ХАМАСом. Мы конфисковали грузовики, предназначенные для их членов, и раздали их груз перемещенным лицам". Он также заявлял, что его брат и другие члены "Народных сил" были убиты в ноябре 2024 года после того, как они остановили хищение гуманитарной помощи ХАМАСом.

"Мы хотим положить конец конфликту с Израилем, достигнув стадии создания безопасных зон, свободных от ХАМАСа и вооруженных формирований. Мы создадим там независимое гражданское правительство, которое будет призывать к миру с Израилем, положит конец экстремизму в мечетях и образовательных программах и обеспечит сосуществование всех на основе уважения и общих интересов. Именно это мы начали делать в районах, контролируемых "Народными силами" в восточном Рафахе", – говорил летом Абу Шабаб в интервью Newsru.co.il.