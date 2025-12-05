Внимание, розыск: пропала 14-летняя Джулиана Жанказиева из Сдерота

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 14-летней Джулианы Жанказиевой из Сдерота. Она ушла из дома 28 октября. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.60, полного телосложения, черные волосы.

Описание одежды и обуви: на ней был черный спортивный костюм и белые туфли.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6620456.