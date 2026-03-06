Израильский баскетбол. Планы по завершению сезона

ONE публикует подробности плана Федерации баскетбола Израиля по завершению сзона в связи с войной с Ираном.

Если сезон возобновиться не позднее 3 апреля, изменений не будет.

Если сезон возобновится 10 апреля. то будут внесены коррективы, одна из которых - сокращение четвертьфинальных серий чемпионата до трех игр.

Если пауза затянется, программа будет корректироваться каждую неделю в соответствии с ситуацией.

Перед возобновлением игр командам будет предоставлены две недели на возвращение легионеров в Израиль, новую регистрацию игроков и подготовку к возобновлению сезона.

Важный вопрос - иностранные баскетболисты, которые отказываются вернуться в Израиль из-за ситуации в сфере безопасности.

Командам будет разрешено регистрировать до 5 иностранных игроков. Общая квота иностранных баскетболистов не должна превышать 10 игроков.

В связи со сложившейся ситуацией "трансферное окно", которое должно закрыться 15 апреля. скорее всего, будет продлено до конца апреля.

По правилам ФИБА, сезон должен быть завершен до 28 июня.

Напомним, что "Маккаби" (Тель-Авив), "Апоэль" (Тель-Авив) и "Апоэль" (Иерусалим) тренируются за границей, и будут продолжать выступления в Евролиге и Еврокубке.