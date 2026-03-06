Иранцы не примут участи в паралимпиаде

Из-за войны на Ближнем Востоке сборная Ирана не сможет принять участие в Паралимпиаде в Милане, говорится в заявлении Международного паралимпийского комитета.

Иранский лыжник Абулфазл Хатиби Минаеи не имеет возможности прибыть в Италию для участия в соревнованиях.

Церемония открытия паралимпиадды в Вероне уже стала скандальной.

В связи с допуском россиян и белорусов, в церемонии открытия паралимпады отказались участвовать сборные Чехии, Эстонии, Украины, Финляндии, Латвии, Литвы и Польши.

Ранее сообщалось, что сборная Нидерландов отказалась от участия в церемонии, но в официальном заявлении организаторов она не упоминается.

Несколько команд отказались от участия в церемонии открытия без указания политических причин, сославшись на удаленность Вероны от места проведения соревнований.

Спортивные чиновники Франции, Великобритании и еще нескольких стран ЕС отказались от присутствия на церемонии открытия.