06 марта 2026
Спорт

Иранцы не примут участи в паралимпиаде

Спорт/важное
время публикации: 06 марта 2026 г., 16:19
Иранцы не примут участи в паралимпиаде
AP Photo/Andrew Medichini

Из-за войны на Ближнем Востоке сборная Ирана не сможет принять участие в Паралимпиаде в Милане, говорится в заявлении Международного паралимпийского комитета.

Иранский лыжник Абулфазл Хатиби Минаеи не имеет возможности прибыть в Италию для участия в соревнованиях.

Церемония открытия паралимпиадды в Вероне уже стала скандальной.

В связи с допуском россиян и белорусов, в церемонии открытия паралимпады отказались участвовать сборные Чехии, Эстонии, Украины, Финляндии, Латвии, Литвы и Польши.

Ранее сообщалось, что сборная Нидерландов отказалась от участия в церемонии, но в официальном заявлении организаторов она не упоминается.

Несколько команд отказались от участия в церемонии открытия без указания политических причин, сославшись на удаленность Вероны от места проведения соревнований.

Спортивные чиновники Франции, Великобритании и еще нескольких стран ЕС отказались от присутствия на церемонии открытия.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
