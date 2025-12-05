Внимание, розыск: пропал 15-летний Элайя Лавсай

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего подростка. Пропал 15-летний Элайя Лавсай, в последний раз его видели в Сдероте в четверг, 4 декабря, и с тех пор от него не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 170 см, стройный, темные волосы. Был одет в майку и брюки черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Сдерота по телефону 086620456.