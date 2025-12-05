x
05 декабря 2025
05 декабря 2025
05 декабря 2025
последняя новость: 11:41
05 декабря 2025
Израиль

Ифат Томер-Йерушалми выписана после трех недель в больнице

военная прокуратура
время публикации: 05 декабря 2025 г., 11:09 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 11:17
Ифат Томер-Йерушалми выписана после трех недель в больнице
Flash90

Бывшая главный военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми, подозреваемая в "сливе" в прессу следственной информации по делу изолятора "Сде-Тейман", выписана из больницы, где она провела почти месяц после неоднократных попыток суицида. В полиции обещают вызвать ее на допрос в ближайшие дни.

За прошедшие недели БАГАЦ дважды заблокировал назначение контролирующего расследования вокруг военной прокуратуры бывшего судьи: были отклонены подготовленные министром юстиции Яривом Левиным кандидатуры Йосефа Бен-Хамо и Ашера Кулы, несмотря на то, что суд признал полномочия Левина назначить контролера.

Сам Ярив Левин называет решения БАГАЦа "попыткой замести под ковер" нарушения, допущенные высокопоставленными чиновниками военной прокуратуры. Он заявил, что судебная система делает все возможное и даже невозможное, чтобы саботировать расследование и позволить Томер-Йерушалми избежать ответственности.

