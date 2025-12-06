Премьер-министр Катара: Доха не считает ситуацию в Газе "прекращением огня"

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абд аль-Рахман аль-Тани заявил, что Доха не считает ситуацию в Газе прекращением огня, утверждая, что для этого требуется вывод израильских войск со всей территории сектора Газы.

"Мы находимся в критической точке", – подчеркнул он.

"То, что мы только что сделали, – это пауза. Мы пока не можем считать это прекращением огня. Прекращение огня не может быть завершено до тех пор, пока не произойдет полный вывод израильских сил, не вернется стабильность в Газу и ее жители не смогут свободно въезжать и выезжать, чего сегодня нет", – утверждает Мухаммед бин Абд аль-Рахман аль-Тани.