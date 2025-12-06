x
06 декабря 2025
|
последняя новость: 12:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 декабря 2025
|
06 декабря 2025
|
последняя новость: 12:05
06 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Премьер-министр Катара: Доха не считает ситуацию в Газе "прекращением огня"

Газа
Катар
Израиль
время публикации: 06 декабря 2025 г., 11:43 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 12:05
Премьер-министр Катара: Доха не считает ситуацию в Газе "прекращением огня"
AP Photo/Vahid Salemi

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абд аль-Рахман аль-Тани заявил, что Доха не считает ситуацию в Газе прекращением огня, утверждая, что для этого требуется вывод израильских войск со всей территории сектора Газы.

"Мы находимся в критической точке", – подчеркнул он.

"То, что мы только что сделали, – это пауза. Мы пока не можем считать это прекращением огня. Прекращение огня не может быть завершено до тех пор, пока не произойдет полный вывод израильских сил, не вернется стабильность в Газу и ее жители не смогут свободно въезжать и выезжать, чего сегодня нет", – утверждает Мухаммед бин Абд аль-Рахман аль-Тани.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 ноября 2025

Главы МИД Египта и Катара призвали к объединению палестинских территорий
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 октября 2025

Глава правительства Катара обвинил ХАМАС в нарушении перемирия в Газе и призвал разоружиться
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 октября 2025

Трамп: "Катар может направить свои силы в Газу"