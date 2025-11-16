Госконтролер представил премьер-министру результаты своих расследований 7.10

После того, как было озвучено решение правительства о создании комиссии для формулирования мандата независимой комиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года, государственный контролер Матаниягу Энгельман встретился с главой правительства Биньямином Нетаниягу и передал ему результаты своих расследований 7.10.

Отчеты госконтролера должны будут помочь министерской комиссии установить список тем и временных промежутков, расследованием которых займется назначенная правительством "независимая" комиссия. В ближайшие недели состоится еще одна встреча Энгельмана с Нетаниягу и его командой, призванная помочь продвижению процесса проверки ключевых событий 7 октября.

Напомним, ранее в воскресенье правительство приняло решение продвигать создание независимой следственной комиссии. Комиссия будет наделена полными полномочиями вести расследование, а ее состав должен отражать максимальный общественный консенсус.

Премьер-министр должен предварительно создать специальную министерскую комиссию, которая в течение 45 дней сформулирует мандат комиссии по расследованию и примерный план ее работы.