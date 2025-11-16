x
16 ноября 2025
|
последняя новость: 21:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 ноября 2025
|
16 ноября 2025
|
последняя новость: 21:05
16 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Госконтролер представил премьер-министру результаты своих расследований 7.10

Расследование
Госконтролер
время публикации: 16 ноября 2025 г., 20:21 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 20:28
Госконтролер представил премьер-министру результаты своих расследований 7.10
Yonatan Sindel/Flash90

После того, как было озвучено решение правительства о создании комиссии для формулирования мандата независимой комиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года, государственный контролер Матаниягу Энгельман встретился с главой правительства Биньямином Нетаниягу и передал ему результаты своих расследований 7.10.

Отчеты госконтролера должны будут помочь министерской комиссии установить список тем и временных промежутков, расследованием которых займется назначенная правительством "независимая" комиссия. В ближайшие недели состоится еще одна встреча Энгельмана с Нетаниягу и его командой, призванная помочь продвижению процесса проверки ключевых событий 7 октября.

Напомним, ранее в воскресенье правительство приняло решение продвигать создание независимой следственной комиссии. Комиссия будет наделена полными полномочиями вести расследование, а ее состав должен отражать максимальный общественный консенсус.

Премьер-министр должен предварительно создать специальную министерскую комиссию, которая в течение 45 дней сформулирует мандат комиссии по расследованию и примерный план ее работы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 ноября 2025

Правительство обещает сформировать "независимую" комиссию по расследованию 7.10
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июня 2025

Армейские юристы требуют от госконтролера прекратить расследование событий 7 октября
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 мая 2025

Главный военный защитник хочет через БАГАЦ запретить госконтролеру расследовать 7.10
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 марта 2025

Согласован план проверки госконтролером ключевых аспектов событий 7 октября в ЦАХАЛе