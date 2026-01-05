Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 5 января, температура повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков. На побережье Средиземного моря местами туман. В горных районах сильный восточный ветер.

В Иерусалиме – 8-18 градусов, в Тель-Авиве – 12-25, в Хайфе – 11-19, в Эйлате – 16-25, в Беэр-Шеве – 12-22, на побережье Мертвого моря – 14-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-21, в Ариэле – 10-21, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-19, на Голанских высотах – 11-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 40-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

Во вторник-среду температура немного понизится, малооблачно. В четверг снова начнутся дожди. В пятницу ожидаются дожди с грозами. В субботу-воскресенье – дожди.