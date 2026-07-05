Внимание, розыск: пропал 37-летний Боаз Моше Ханин

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 37-летнего Боаза Моше Ханина, которого в последний раз видели 1 июля в районе Тель-Авива.

Приметы: рост 1.80, худощавого телосложения.

Описания одежды нет. На ногах у него были носки и шлепанцы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 02-9902385.