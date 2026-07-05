Америка празднует 250-летие независимости. Фоторепортаж

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Америка отмечает 250-летие независимости. Праздничные мероприятия проходят по всей стране – от Вашингтона, где в церемонии участвуют президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп, до малых городов, встречающих День независимости парадами, концертами, фейерверками и семейными пикниками.

В столице США массовым торжествам на Национальной аллее помешал сильный дождь: власти распорядились временно эвакуировать зрителей из-за погодного предупреждения, однако Трамп не стал отменять выступление.

Юбилей пришелся на период острого политического противостояния, но для миллионов американцев 4 июля остается прежде всего днем флагов, военных оркестров, салютов и традиционных красно-бело-синих цветов.