x
05 июля 2026
|
последняя новость: 10:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 июля 2026
|
05 июля 2026
|
последняя новость: 10:40
05 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Миллионный ущерб". WAFA: израильские поселенцы подожгли ресторан к югу от Шхема

Иудея и Самария
Палестинская администрация
время публикации: 05 июля 2026 г., 09:38 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 09:51
"Миллионный ущерб". WAFA: израильские поселенцы подожгли ресторан к югу от Шхема
WIsam Hashlamoun/FLASH90

Палестинское информационное агентство WAFA пишет, что в ночь на 5 июля израильские поселенцы подожгли ресторан в районе деревень Лубан аш-Шаркия и Амурия, к югу от Шхема.

По словам главы местного совета Лубан аш-Шаркия и владельца ресторана Яакуба Ауиса, нападавшие ворвались в заведение, расположенное неподалеку от университета "Аз-Зайтун", выбили двери, украли деньги, а затем подожгли ресторан.

Ауис утверждает, что здание полностью сгорело, а ущерб оценивается примерно в миллион шекелей.

ЦАХАЛ и полиция Израиля этот инцидент пока не комментируют. Сведений о начале расследования не поступало.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июля 2026

1003-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии