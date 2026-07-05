"Миллионный ущерб". WAFA: израильские поселенцы подожгли ресторан к югу от Шхема

Палестинское информационное агентство WAFA пишет, что в ночь на 5 июля израильские поселенцы подожгли ресторан в районе деревень Лубан аш-Шаркия и Амурия, к югу от Шхема.

По словам главы местного совета Лубан аш-Шаркия и владельца ресторана Яакуба Ауиса, нападавшие ворвались в заведение, расположенное неподалеку от университета "Аз-Зайтун", выбили двери, украли деньги, а затем подожгли ресторан.

Ауис утверждает, что здание полностью сгорело, а ущерб оценивается примерно в миллион шекелей.

ЦАХАЛ и полиция Израиля этот инцидент пока не комментируют. Сведений о начале расследования не поступало.