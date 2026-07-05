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Израиль

Правительство утвердило назначение заместителя главы Совета по национальной безопасности

время публикации: 05 июля 2026 г., 11:38 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 11:42
Правительство утвердило назначение полковника запаса Офира Леви заместителем главы Совета по национальной безопасности
Фото: יהודה ווינברג

Правительство утвердило предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу о назначении полковника запаса Офира Леви на должность заместителя главы Совета национальной безопасности.

Предложение утверждено по рекомендации главы СНБ Шмуэля Бен-Эзра. Леви сменит в этой должности Гиля Райха, завершающего каденцию.

Срок назначения составляет пять лет. Он может быть продлён на дополнительные периоды, однако общий срок пребывания в должности не может превышать десяти лет.

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