Правительство единогласно утвердило Шмуэля Бен-Эзру главой Штаба нацбезопасности

Правительство Израиля единогласно одобрила кандидатуру Шмуэля Бен-Эзры на пост главы Штаба национальной безопасности Израиля и советника главы правительства Биньямина Нетаниягу по национальной безопасности.

Бен-Эзра – обладатель обширных научных знаний и практического опыта в разработке систем вооружений, обладающий 30-летним опытом в этих областях, включая вопросы кибербезопасности, которыми занимался и в спецслужбах. Он является руководителем проекта "Хец-3".

До него обязанности главы штаба выполнял Гиль Райх, сменивший в октябре 2025 года Цахи Анегби.

Бен-Эзра родился в 1973 году в Иерусалиме в семье репатриантов из Марокко. У него 12 детей.