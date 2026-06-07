x
07 июня 2026
|
последняя новость: 15:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 июня 2026
|
07 июня 2026
|
последняя новость: 15:07
07 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Правительство единогласно утвердило Шмуэля Бен-Эзру главой Штаба нацбезопасности

время публикации: 07 июня 2026 г., 14:52 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 14:52
Правительство единогласно утвердило Шмуэля Бен-Эзру главой Штаба нацбезопасности
Фото: Фото: Элиша Гроссберг/GPO

Правительство Израиля единогласно одобрила кандидатуру Шмуэля Бен-Эзры на пост главы Штаба национальной безопасности Израиля и советника главы правительства Биньямина Нетаниягу по национальной безопасности.

Бен-Эзра – обладатель обширных научных знаний и практического опыта в разработке систем вооружений, обладающий 30-летним опытом в этих областях, включая вопросы кибербезопасности, которыми занимался и в спецслужбах. Он является руководителем проекта "Хец-3".

До него обязанности главы штаба выполнял Гиль Райх, сменивший в октябре 2025 года Цахи Анегби.

Бен-Эзра родился в 1973 году в Иерусалиме в семье репатриантов из Марокко. У него 12 детей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook