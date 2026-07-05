Правительство объявило, что не признает вердикт БАГАЦа об Управлении Второго канала

Правительство единогласно утвердило предложение министра юстиции Ярива Левина и министра связи Шломо Караи, согласно которому не будет иметь силы какое-либо решение, действие или назначение, сделанное Управлением Второго канала.

В соответствии с решением правительства, игнорирование решений Управления будет продолжаться до тех пор пока состав данной структуры не будет соответствовать требованиям закона.

Решение правительства последовало в ответ на вердикт Высшего суда справедливости (БАГАЦа), согласно которому деятельность Управления продолжится несмотря на то, что число участников, состоящих в нем, ниже установленного в законе.

"Власть закона является обязательной для всех звеньев власти, в том числе для суда. Вердикты, очевидным образом противоречащие букве закона, не могут наделить кого-либо полномочиями, не прописанными в законе, и поэтому правительство не признает действия, совершенные на основе таких вердиктов", – говорится в решении кабинета министров.