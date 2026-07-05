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Израиль

"Рафаэль" анонсировал испытания в Крайот, будут слышны взрывы

Испытания
время публикации: 05 июля 2026 г., 13:19 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 13:19
"Рафаэль" анонсировал испытания в Крайот, будут слышны взрывы
Yossi Aloni/Flash90

Администрация оборонного концерна "Рафаэль" сообщила о проведении плановых испытаний на территории полигона исследовательского института Давид в Крайот. Плановые и контролируемые испытания пройдут в воскресенье в послеобеденные часы, в Хайфе и Крайот будут слышны взрывы.

Экстренные службы уведомлены об испытаниях и находятся в постоянном контакте с руководством завода. "Рафаэль" просит у местных жителей прощения за неудобства.

Израиль
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