"Рафаэль" анонсировал испытания в Крайот, будут слышны взрывы
время публикации: 05 июля 2026 г., 13:19 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 13:19
Администрация оборонного концерна "Рафаэль" сообщила о проведении плановых испытаний на территории полигона исследовательского института Давид в Крайот. Плановые и контролируемые испытания пройдут в воскресенье в послеобеденные часы, в Хайфе и Крайот будут слышны взрывы.
Экстренные службы уведомлены об испытаниях и находятся в постоянном контакте с руководством завода. "Рафаэль" просит у местных жителей прощения за неудобства.