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Израиль

Переговоры и поиски союзников: Эдельштейн создает новую партию

Юлий Эдельштейн
Выборы 2026
время публикации: 05 июля 2026 г., 12:56 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 13:01
Переговоры и поиски союзников: Эдельштейн создает новую партию
Olivier Fitoussi/Flash90

Депутат Кнессета Юлий Эдельштейн, объявивший о решении покинуть "Ликуд", ведет переговоры с бывшим министром юстиции Айелет Шакед о создании совместного предвыборного списка.

Как сообщает сайт "Сругим", Эдельштейн и Шакед уже согласовали большинство параграфов платформы партии, а также имена возможных участников списка. "Сругим" упоминает имена Давиди Бен-Циона, заместителя главы регионального совета Самарии, Швут Раанан, активистку движения за призыв ультраортодоксов.

Одновременно сообщается о переговорах, которые ведет Эдельштейн с бывшим послом Израиля в ООН Гиладом Эрданом. Не исключается и возможность объединения с партией "Милуимники", несмотря на напряженность в отношениях между ее лидером Йоазом Хенделем и Айелет Шакед.

Израиль
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Депутат Кнессета Юлий Эдельштейн объявил о намерении покинуть "Ликуд"