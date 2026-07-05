Переговоры и поиски союзников: Эдельштейн создает новую партию

Депутат Кнессета Юлий Эдельштейн, объявивший о решении покинуть "Ликуд", ведет переговоры с бывшим министром юстиции Айелет Шакед о создании совместного предвыборного списка.

Как сообщает сайт "Сругим", Эдельштейн и Шакед уже согласовали большинство параграфов платформы партии, а также имена возможных участников списка. "Сругим" упоминает имена Давиди Бен-Циона, заместителя главы регионального совета Самарии, Швут Раанан, активистку движения за призыв ультраортодоксов.

Одновременно сообщается о переговорах, которые ведет Эдельштейн с бывшим послом Израиля в ООН Гиладом Эрданом. Не исключается и возможность объединения с партией "Милуимники", несмотря на напряженность в отношениях между ее лидером Йоазом Хенделем и Айелет Шакед.