Умер Махер Юнис, отбывший 40 лет за убийство солдата Авраама Бромберга

Палестинские и израильские СМИ сообщают, что в возрасте 68 лет умер террорист Махер Абд аль-Латиф Юнис из деревни Ара, отбывший 40 лет тюремного заключения за убийство солдата ЦАХАЛа Авраама Бромберга в 1980 году.

Махер Юнис был арестован 20 января 1983 года и приговорен к пожизненному заключению. Вместе с ним по делу об убийстве Бромберга был осужден его двоюродный брат Карим Юнис. В 2012 году президент Израиля Шимон Перес установил обоим фиксированный срок пожизненного заключения – 40 лет.

Карим Юнис вышел на свободу 5 января 2023 года после отбытия 40 лет заключения. Махер Юнис был освобожден двумя неделями позже, 19 января 2023 года, также после отбытия полного 40-летнего срока.