В Умм эль-Фахме застрелен мужчина, еще один ранен
время публикации: 05 июля 2026 г., 05:48 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 06:08
Рано утром 5 июля в Умм эль-Фахме в результате нападения с применением огнестрельного оружия был убит мужчина примерно 30 лет. Еще один мужчина, 38 лет, получил ранения средней тяжести.
Раненый доставлен в больницу "А-Эмек" в Афуле.
Незадолго до того в Дир-Хане (восточней Сахнина, Галилея) был застрелен мужчина примерно 50 лет. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть этого человека.
Полиция проводит расследования.
Сообщений о задержании подозреваемых не поступало.
С начала года жертвами насилия в арабском секторе стали не менее 149 человек. За аналогичный период прошлого года были зарегистрированы около 130 таких убийств.
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