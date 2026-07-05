В Умм эль-Фахме застрелен мужчина, еще один ранен

Рано утром 5 июля в Умм эль-Фахме в результате нападения с применением огнестрельного оружия был убит мужчина примерно 30 лет. Еще один мужчина, 38 лет, получил ранения средней тяжести.

Раненый доставлен в больницу "А-Эмек" в Афуле.

Незадолго до того в Дир-Хане (восточней Сахнина, Галилея) был застрелен мужчина примерно 50 лет. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть этого человека.

Полиция проводит расследования.

Сообщений о задержании подозреваемых не поступало.

С начала года жертвами насилия в арабском секторе стали не менее 149 человек. За аналогичный период прошлого года были зарегистрированы около 130 таких убийств.