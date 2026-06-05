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Израиль

ЦАХАЛ анонсировал удары по объектам "Хизбаллы" между Сайдой и Тиром

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 05 июня 2026 г., 11:12 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 11:16
ЦАХАЛ анонсировал удары по объектам "Хизбаллы" между Сайдой и Тиром
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала срочное предупреждение об эвакуации для жителей Южного Ливана. Жителям населенных пунктов Сарфанд, Тафахта, Баблия, Какаият ас-Санубар, Марвания, Саксикия предписано покинуть свои дома и переместиться к северу от реки Захрани. Речь идет о населенных пунктах, расположенных к югу от реки Захрани, между Сайдой и Тиром.

В сообщении подчеркивается, что в связи с тем, что что террористическая организация "Хизбалла" нарушила соглашение о прекращении огня и нанесла удар по израильскому тылу, Армия обороны Израиля вынуждена действовать против нее с применением силы.

"ЦАХАЛ не намерен причинять вам вред, – сказано в предупреждении. – Ради вашей безопасности вы должны немедленно покинуть свои дома и переместиться к северу от реки Захрани. Каждый, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами или военными средствами, подвергает свою жизнь опасности".

Израиль
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