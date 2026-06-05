Meta убрала 17 тысяч ботов из подписчиков Нетаниягу в Instagram
время публикации: 05 июня 2026 г., 11:01 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 11:05
Корпорация Meta сообщила об удалении 17 тысяч фиктивных подписчиков, обнаруженных в учетной записи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в социальной сети Instagram.
В конце минувшей недели СМИ сообщили о внезапном скачке количества подписчиков в учетной записи Нетаниягу, на 15 тысяч человек, что вызвало подозрение на покупку "ботов" для поднятия рейтинга.
При этом следует отметить, что большое количество "ботов" может быть объяснено не только покупкой.