Meta убрала 17 тысяч ботов из подписчиков Нетаниягу в Instagram

Корпорация Meta сообщила об удалении 17 тысяч фиктивных подписчиков, обнаруженных в учетной записи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в социальной сети Instagram.

В конце минувшей недели СМИ сообщили о внезапном скачке количества подписчиков в учетной записи Нетаниягу, на 15 тысяч человек, что вызвало подозрение на покупку "ботов" для поднятия рейтинга.

При этом следует отметить, что большое количество "ботов" может быть объяснено не только покупкой.