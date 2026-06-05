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Израиль

Meta убрала 17 тысяч ботов из подписчиков Нетаниягу в Instagram

Биньямин Нетаниягу
Соцсети
время публикации: 05 июня 2026 г., 11:01 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 11:05
Meta убрала 17 тысяч ботов из подписчиков Нетаниягу в Instagram
AP Photo/Michael Dwyer

Корпорация Meta сообщила об удалении 17 тысяч фиктивных подписчиков, обнаруженных в учетной записи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в социальной сети Instagram.

В конце минувшей недели СМИ сообщили о внезапном скачке количества подписчиков в учетной записи Нетаниягу, на 15 тысяч человек, что вызвало подозрение на покупку "ботов" для поднятия рейтинга.

При этом следует отметить, что большое количество "ботов" может быть объяснено не только покупкой.

Израиль
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