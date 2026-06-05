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Израиль

В районе Дженина задержаны двое разыскиваемых за террор. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 05 июня 2026 г., 14:21 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 14:36
В районе Дженина задержаны двое разыскиваемых за террор. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы подразделения "Дувдеван" продолжают операции по предотвращению террористической деятельности и задержанию подозреваемых в Иудее и Самарии.

В ходе специальной операции, проведенной в четверг под руководством ШАБАКа, военнослужащие задержали двух боевиков, которые, по данным сил безопасности, в последнее время занимались подготовкой террористических атак против израильских военнослужащих и гражданских лиц в районе Дженина и Аль-Ямуна в зоне ответственности территориальной бригады "Менаше".

Один из задержанных являлся участником террористической инфраструктуры в Дженине, деятельность которой была пресечена в ходе операции "Железная стена". Он также занимался сбором средств для финансирования террористической деятельности.

Задержанные переданы для продолжения расследования в ШАБАК.

Израиль
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