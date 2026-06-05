На севере сектора Газы ликвидирован боевик, готовивший теракты в Израиле
время публикации: 05 июня 2026 г., 14:08 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 14:13
По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в четверг был нанесен удар по цели на севере сектора Газы, в результате которого был ликвидирован боевик, планировавший совершение терактов против израильских военнослужащих в ближайшее время.
Сообщается, что ликвидированный занимался подготовкой и координацией террористической деятельности на территории Государства Израиль и представлял непосредственную угрозу.