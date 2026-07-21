ЦАХАЛ опубликовал видео обнаружения вооруженных боевиков на юге Газы

На юге сектора Газы израильские военные засекли группу вооруженных боевиков, грузивших оружие в автомобиль. Израильские ВВС нанесли удар по машине и находившимся в ней террористам. Боевики, среди которых были террористы "Исламского джихада", ликвидированы.

ЦАХАЛ опубликовал видеозапись обнаружения террористов разведывательным подразделением бригады "Цанханим" и последующего авиаудара.

В армии заявили, что силы штаба Южного военного округа развернуты в секторе Газы в соответствии с действующими договоренностями, и они продолжат устранять непосредственные угрозы израильским военным и гражданам Израиля.