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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал видео обнаружения вооруженных боевиков на юге Газы

Газа
Исламский джихад
ЦАХАЛ
время публикации: 21 июля 2026 г., 19:50 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 19:53
ЦАХАЛ опубликовал видео обнаружения вооруженных боевиков на юге Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

На юге сектора Газы израильские военные засекли группу вооруженных боевиков, грузивших оружие в автомобиль. Израильские ВВС нанесли удар по машине и находившимся в ней террористам. Боевики, среди которых были террористы "Исламского джихада", ликвидированы.

ЦАХАЛ опубликовал видеозапись обнаружения террористов разведывательным подразделением бригады "Цанханим" и последующего авиаудара.

В армии заявили, что силы штаба Южного военного округа развернуты в секторе Газы в соответствии с действующими договоренностями, и они продолжат устранять непосредственные угрозы израильским военным и гражданам Израиля.

Израиль
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