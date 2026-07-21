В Иерусалиме житель арабского квартала напал с ножом на пожилого мужчину
время публикации: 21 июля 2026 г., 19:24 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 19:24
В жилом комплексе для пожилых людей на улице Дерех-Кармит вооруженный ножом преступник напал на пожилого мужчину, легко его ранив, после чего попытался скрыться.
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что рядом с местом нападения был задержан подозреваемый – 20-летний житель одного из восточных кварталов столицы. Он был доставлен в отделение "Мория".
Новостная служба N12 передала, что подозреваемый, по всей видимости, самовольно покинул закрытое заведение для людей с зависимостью.
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