Драка между водителями в аэропорту "Бен-Гурион", один из ее участников госпитализирован

На территории международного аэропорта "Бен-Гурион" произошел "дорожный конфликт" между двумя водителями, который перерос в потасовку.

Один из водителей (мужчина примерно 30 лет) доставлен в больницу с легкими травмами.

Полиция сообщила о задержании второго участника конфликта – 20-летнего жителя центра страны.

Полиция продолжает расследование обстоятельств инцидента.