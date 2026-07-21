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Израиль

Драка между водителями в аэропорту "Бен-Гурион", один из ее участников госпитализирован

Полиция
время публикации: 21 июля 2026 г., 20:50 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 20:50
Драка между водителями в аэропорту "Бен-Гурион", один из ее участников госпитализирован
Yossi Aloni/FLASH90

На территории международного аэропорта "Бен-Гурион" произошел "дорожный конфликт" между двумя водителями, который перерос в потасовку.

Один из водителей (мужчина примерно 30 лет) доставлен в больницу с легкими травмами.

Полиция сообщила о задержании второго участника конфликта – 20-летнего жителя центра страны.

Полиция продолжает расследование обстоятельств инцидента.

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