Драка между водителями в аэропорту "Бен-Гурион", один из ее участников госпитализирован
время публикации: 21 июля 2026 г., 20:50 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 20:50
На территории международного аэропорта "Бен-Гурион" произошел "дорожный конфликт" между двумя водителями, который перерос в потасовку.
Один из водителей (мужчина примерно 30 лет) доставлен в больницу с легкими травмами.
Полиция сообщила о задержании второго участника конфликта – 20-летнего жителя центра страны.
Полиция продолжает расследование обстоятельств инцидента.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 июня 2026