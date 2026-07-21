В Белом доме началась встреча Трампа с президентом Ливана

Президент Ливана Жозеф Аун встретился 21 июня в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Основные вопросы на повестке дня переговоров – разоружение террористической группировки "Хизбалла" и вывод из Ливана израильских войск.

Аун стал первым ливанским президентом, приглашенным в Вашингтон с 2009 года. Непримиримый противник шиитской террористической группировки должен представить Трампу план ее разоружения, однако центральные власти Ливана не способны решить эту задачу самостоятельно.

Ливанская армия 21 июля начала развертывание в одной из так называемых "пилотных зон" на юге страны, ранее находившейся под контролем израильских войск. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в военных кругах.

По словам источника, военнослужащие "начали развертывание в деревне Заутар аль-Гарбия" в округе Набатия после ухода оттуда израильских войск.

Напомним, вечером в понедельник 20 июля ЦАХАЛ официально подтвердил начало реализации пилотного проекта "Безопасное пространство" на юге Ливана. В сообщении пресс-службы армии подчеркивается, что реализация проекта начата по указанию политического руководства Израиля и ведется совместно с Центральным командованием армии США (CENTCOM) и ливанской армией.