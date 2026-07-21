По данным источников новостной службы "Кан", в Израиле внимательно следят за возобновившимися протестами в Иране. Пока акции остаются немногочисленными, однако свидетельствуют о напряженной внутренней обстановке.

Согласно иранским неофициальным источникам, в последние дни акции протеста прошли в нескольких городах Ирана. 12 июля в Тегеране, Ахвазе, Шуше, Керманшахе и нескольких городах провинции Гилян на улицы вышли пенсионеры. Они требовали повышения пенсий, выплаты задолженностей, улучшения медицинского страхования и протестовали против инфляции.

20 июля появились видеозаписи собраний бывших работников телекоммуникационной отрасли в Сенендедже, Керманшахе, Биджаре и Исфахане.

Недовольство населения растет на фоне резкого подорожания жизни, падения риала, перебоев с водой и многочасовых отключений электричества в разных провинциях.

Однако агентство Reuters 20 июля отмечало, что даже в наиболее проблемных южных районах экономические трудности и разрушение инфраструктуры пока не привели к возобновлению заметных антиправительственных протестов.