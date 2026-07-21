Президент выступил со специальным заявлением об угрозах общественному единству в преддверии выборов

Президент Израиля Ицхак Герцог выступил со специальным заявлением в преддверии парламентских выборов и призвал не допустить насилия и дальнейшего раскола общества.

По словам Герцога, около двух недель назад он встретился с председателем Центральной избирательной комиссии, судьей Ноамом Сольбергом, и главой ШАБАКа Давидом Зини. Они рассказали президенту об угрозах, способных повлиять на проведение выборов и достоверность их результатов. Встреча состоялась 9 июля и была посвящена в том числе иностранному цифровому вмешательству, кибератакам и попыткам подорвать доверие к результатам голосования.

Герцог призвал правоохранительные органы решительно противостоять этим угрозам, а граждан с осторожностью относиться к информации в социальных сетях и не распространять непроверенные данные.

Президент также заявил, что в последние дни в Израиле вновь наблюдаются опасные проявления насилия. Он обратился к кандидатам, политикам и активистам всех партий с призывом не переходить "красные линии" и не превращать политических соперников во врагов.

"Выборы – это не гражданская война. Мы пройдем через них вместе, как единый народ. Уважайте, влияйте, голосуйте", – заявил Герцог.