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Израиль

ЦАХАЛ прокомментировал заявление армии Ливана об обстреле ее сил в "пилотной зоне"

Ливан
ЦАХАЛ
время публикации: 21 июля 2026 г., 19:09 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 19:09
ЦАХАЛ прокомментировал заявление армии Ливана об обстреле ее сил в "пилотной зоне"
AP Photo/Ariel Schalit

ЦАХАЛ подтвердил инцидент с участием ливанских военнослужащих на юге Ливана. По версии израильской армии, в районе Заутар аль-Гарбия подразделение армии Ливана в сопровождении инженерной техники примерно на 150 метров вышло за пределы согласованной зоны безопасности и повалило установленные там заграждения.

Израильские военные произвели предупредительные выстрелы в воздух, чтобы заставить ливанских военных покинуть район. В ЦАХАЛе подчеркнули, что эти выстрелы не представляли реальной угрозы для ливанских военнослужащих.

В результате этого инцидента нет пострадавших.

В ЦАХАЛе также заявили, что район, в который вошли ливанские военные, не относится к числу согласованных "пилотных зон". Израильская армия потребовала от армии Ливана соблюдать достигнутые договоренности и заранее координировать любые действия в этом районе.

Ранее армия Ливана утверждала, что израильские военнослужащие открыли огонь по ее подразделениям, развернутым в районе Заутар аль-Гарбия, и обвинила Израиль в попытке помешать размещению ливанских войск в "пилотных зонах".

Израиль
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Армия Ливана заявила об обстреле своих подразделений ЦАХАЛом в одной из "пилотных зон"