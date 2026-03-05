x
05 марта 2026
Спорт

Молодежный чемпионат мира. Израильский фигурст вышел в финал

Фигурное катание
Спорт/важное
время публикации: 05 марта 2026 г., 08:52 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 09:00
После короткой программы в соревнованиях мужчин лидирует японец Рио Наката
AP Photo/Chiang Ying-ying

В Таллинне проходит молодежный чемпионат мира по фигурному катанию.

После короткой программы в соревнованиях мужчин лидирует японец Рио Наката (89.51 балла).

На втором месте Со Мингю (Южная Корея, 86.33).

На третьем месте японец Дайя Эбихара (81.53).

Израильтяни н Никита Шейко на 15-м месте (67.12).

Украинец Егор Курцев - на 13-м (70.05).

В финал вышли 24 фигуриста.

Спорт
