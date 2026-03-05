Молодежный чемпионат мира. Израильский фигурст вышел в финал
В Таллинне проходит молодежный чемпионат мира по фигурному катанию.
После короткой программы в соревнованиях мужчин лидирует японец Рио Наката (89.51 балла).
На втором месте Со Мингю (Южная Корея, 86.33).
На третьем месте японец Дайя Эбихара (81.53).
Израильтяни н Никита Шейко на 15-м месте (67.12).
Украинец Егор Курцев - на 13-м (70.05).
В финал вышли 24 фигуриста.
