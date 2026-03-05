Сигнал тревоги на севере Израиля в связи с угрозой атаки БПЛА

В 18:24 вновь была активирована система "Цева Адом" в населенных пунктах на "линии противостояния" в связи с атакой БПЛА.

В 18:04 была активирована система раннего оповещения на севере Израиля в связи с угрозой атаки БПЛА. Сигналы тревоги прозвучали в Рош а-Никра и десятке других населенных пунктов на "линии противостояния". В 18:18 ЦАХАЛ сообщил, что инцидент завершен.