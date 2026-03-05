x
05 марта 2026
|
последняя новость: 19:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 марта 2026
|
05 марта 2026
|
последняя новость: 19:20
05 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Сигнал тревоги на севере Израиля в связи с угрозой атаки БПЛА

Цева адом
Хизбалла
Беспилотники
время публикации: 05 марта 2026 г., 18:24 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 18:25
Сигнал тревоги на севере Израиля в связи с угрозой атаки БПЛА
Ayal Margolin/Flash90

В 18:24 вновь была активирована система "Цева Адом" в населенных пунктах на "линии противостояния" в связи с атакой БПЛА.

В 18:04 была активирована система раннего оповещения на севере Израиля в связи с угрозой атаки БПЛА. Сигналы тревоги прозвучали в Рош а-Никра и десятке других населенных пунктов на "линии противостояния". В 18:18 ЦАХАЛ сообщил, что инцидент завершен.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 марта 2026

6-й день войны "Рычание льва": ЦАХАЛ атакует в Иране и Ливане, слухи о наступлении курдов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 марта 2026

881-й день войны: действия в Ливане, операции в Иудее и Самарии